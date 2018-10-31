Представлена хардкорная версия VW Golf

Ателье APR представило хардкорную версию VW Golf на 536 лошадок

Тюнинг-ателье APR, которое является официальным «тюнером» компаний Volkswagen Audi , представило на автошоу SEMA в Лас-Вегасе специально разработанный спортивный Volkswagen Golf RLMS, который вдвое мощнее заводской версии Golf R.

На разработку нового спорткара ателье APR потратило более полутора лет, но в итоге компании удалось создать практически новый автомобиль, мощность которой увеличена на 244 лошадиные силы по сравнению с базовой версией.

Бензиновый 2-литровый турбомотор мощностью 292 л.с. удалось форсировать до 536 лошадок, а его крутящий момент увеличили с 379 до 642 Нм. Кроме того, ателье удалось свести к минимуму эффект турбомешка, который является неизбежным спутником всех турбированных моторов.

Почти двукратное увеличение мощности удалось получить благодаря модернизированным форсункам, новому инжектору и топливному насосу, новой выхлопной системе из углеродного волокна и еще целому ряду изменений и дополнений.

В итоге APR утверждает, что Golf RLMS способен преодолеть четверть мили (402 метра) за 10 секунд, и разогнаться до 225 км/час на 15 секунд быстрее, чем заводской Golf R.

Кроме того, ателье разработало для Golf RLMS специальный гоночный обвес, установило более широкие колеса, новую подвеску и регулируемый задний спойлер, который увеличивает прижимную силу на высоких скоростях.

Наконец, в салоне автомобиль получил спортивные ковши-сиденья, специальный гоночный каркас безопасности и специальную систему огнетушения на случай возникновения пожара внутри спорткара.