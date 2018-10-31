Ещё
Представлена хардкорная версия VW Golf
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ателье APR представило хардкорную версию VW Golf на 536 лошадок 

LiveCars.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: LiveCars.Ru
Тюнинг-ателье APR, которое является официальным «тюнером» компаний Volkswagen и Audi, представило на автошоу SEMA в Лас-Вегасе специально разработанный спортивный Volkswagen Golf RLMS, который вдвое мощнее заводской версии Golf R.
На разработку нового спорткара ателье APR потратило более полутора лет, но в итоге компании удалось создать практически новый автомобиль, мощность которой увеличена на 244 лошадиные силы по сравнению с базовой версией.
Бензиновый 2-литровый турбомотор мощностью 292 л.с. удалось форсировать до 536 лошадок, а его крутящий момент увеличили с 379 до 642 Нм. Кроме того, ателье удалось свести к минимуму эффект турбомешка, который является неизбежным спутником всех турбированных моторов.
Почти двукратное увеличение мощности удалось получить благодаря модернизированным форсункам, новому инжектору и топливному насосу, новой выхлопной системе из углеродного волокна и еще целому ряду изменений и дополнений.
В итоге APR утверждает, что Golf RLMS способен преодолеть четверть мили (402 метра) за 10 секунд, и разогнаться до 225 км/час на 15 секунд быстрее, чем заводской Golf R.
Кроме того, ателье разработало для Golf RLMS специальный гоночный обвес, установило более широкие колеса, новую подвеску и регулируемый задний спойлер, который увеличивает прижимную силу на высоких скоростях.
Наконец, в салоне автомобиль получил спортивные ковши-сиденья, специальный гоночный каркас безопасности и специальную систему огнетушения на случай возникновения пожара внутри спорткара.
LiveCars.Ru: последние новости
Уникальный Porsche Project Gold продали на аукционе всего за 10 минут Volkswagen выпустил первый тизер «городского пикапа» Илон Маск утвердил запуск кроссовера Tesla Model Y
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петербуржца оштрафовали за эротическую съемку на дороге2
Штрафы ГИБДД предложили списывать по-новому28
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн143
Москвич продает легендарный болид «Формулы-1»1
Россиян возмутила идея поднять цены на бензин12
Видео
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
01:33
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн
Автоновости
02:02
На водителей по типу Багдасарян нашли новую управу
Автоновости
03:20
ЦОДД обратился к московским автолюбителям
Автоновости
01:00
Шофер автобуса мастерски ушел от столкновения
ДТП
02:02
У Багдасарян нашли дорогую квартиру
Автоновости
00:38
Лихач спровоцировал ДТП на встречной полосе в Ижевске
ДТП
01:43
Родстер Abarth 124 установил рекорд Гиннесса
Автоновости
01:17
Мгновенная карма: расплата настигла за езду по встречке
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение