Плеснуть бензину: кто взорвет цены на топливо

Вице-премьер России Дмитрий Козак рассчитывает на подписание нефтяными компаниями соглашения по стабилизации ситуации на топливном рынке до 1 ноября. Сначала нужно обеспечить нефтью Россию, а потом думать об экспорте, отметил он. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил нефтяникам принять документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты до конца недели. Между тем, учитывая рост акцизов со следующего года, бензин продолжит дорожать.

Российский вице-премьер Дмитрий Козак во время совещания о мерах по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов заявил, что в первую очередь следует обеспечивать нефтепродуктами внутренний рынок России, а уже потом думать об экспорте, передает РИА «Новости»

Он отметил, что ссылки на то, что недополучение доходов связано с поставками на внутренний рынок не принимаются ни гражданами, ни политическим руководством страны.

«Нам надо определиться, каким образом мы будем действовать буквально с завтрашнего дня… Для того, чтобы получать доходы от экспорта, используя конъюнктуру мирового рынка, нужно обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами», — заявил Козак.

При этом он пообещал, что российские нефтяники будут солидарно отвечать за выполнение соглашения по топливу, чтобы не допустить введения заградительных пошлин. Вице-премьер рассчитывает, что все нефтяники подпишут соглашение о стабилизации цен на топливном рынке не позднее четверга, 1 ноября.

На совещании в среду он заявил, что проект соглашения разослан всем участникам.

«Желательно, чтобы мы сегодня завершили это совещание. Индивидуально мы спросим, кто готов подписать и кто, если есть лица, уполномоченные здесь на совещании, должны подписать сегодня, кто готов подписать завтра. Завтра все должно быть зафиксировано на бумаге», — сказал Козак.

Как стало известно ранее, на заседании правительства в среду премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Козаку доложить об итогах переговоров с нефтяниками.

Если в среду, 31 октября, правительство не договорится с нефтяниками о стабилизации цен на нефть, заградительные пошлины на нефть (имеются в виду пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов — «Газета.Ru» ) будут введены до конца недели, обещал Дмитрий Медведев.

«Встретьтесь вечером, обсудите все, потом мне доложите. В случае, если такое соглашение возникнет, нужно будет прежде всего следить за его исполнением. Поэтому мониторинг этого соглашения будет относиться к числу тех задач, которые вменяются в обязанности министерства энергетики и правительства в целом…Если же не удастся договориться, то тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины», — сказал Медведев на заседании правительства в среду.

Чиновники давно бьют тревогу в связи с дорожающим бензином. Бензин продолжает дорожать, а меры правительства не могут остановить рост цен, отмечал в понедельник Медведев. Он поручил Минэнерго провести совещания с нефтяными компаниями, и если ситуация не изменится, то правительство готово ввести заградительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов.

Премьер-министр констатировал, что бензин продолжает дорожать, а действия правительства не останавливают рост цен.

«Несмотря на принятые меры в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин», — сказал он.

Топливо резко подорожало весной. К середине апреля розничная цена на бензин превысила 40 рублей, а к началу июня — уже 43 рубля.

«Цены растут, потому что сейчас наблюдается чрезвычайное превышение экспортного паритета над внутренними ценами. Как правило, внутренний рынок насыщается, когда внутренние цены выше экспортных на несколько тысяч рублей, и тогда цены на автобензин не растут. Сейчас же производители, увеличивая свой доход, увеличивают поставки любых видов топлива на экспорт. Автомобильный бензин у нас не экспортируется, он за рубежом не нужен. Экспортируется нафта, прямогонный бензин — некие полупродукты. То есть, компании, меняя структуру производства, снижают выпуск бензина», — пояснял в интервью агентству РИА «Новости» причину роста цен на бензин глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

Чтобы стабилизировать цены на бензин, тогда правительство отменило плановое повышение акцизов на бензин и дизельное топливо, а также договорилось с производителями о фиксировании цены.

По данным Росстата, в сентябре цены на бензин выросли на 0,1% по сравнению с августом, с начала года — на 8,9%. Сейчас розничные цены на бензин на АЗС держатся на уровнях 43-44 рубля за литр.

Ранее правительство получило право вводить заградительные пошлины на экспорт топлива в качестве защиты от роста цен. Тогда среди мер, которые могут остановить рост цен, в правительстве обсуждается лицензирование экспорта нефтепродуктов при гарантии поставлять определенный объем топлива на внутренний рынок.

«Одних ультиматумов со стороны правительства в вопросе регулирования цен на топливо на внутреннем рынке будет недостаточно, чтобы все в этой истории остались в выигрыше. Проиграют здесь и средние и мелкие участники рынка, но и ВИНКам (вертикально интегрированные нефтяные компании — «Газета.Ru») тоже не будет особо комфортно, поскольку метод такого «кнута» вынудит всех без исключения и дальше нести финансовые потери от искусственной заморозки цен», — комментирует аналитик ИК АЛОР Алексей Антонов.

При этом 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизтопливо увеличатся в 1,5 раза — до 12,314 тыс. и 8,541 тыс. руб. за 1 тонну соответственно. А это значит, что цены на бензин продолжат расти.

Если акцизы с нового года будут повышены, как обещано правительством, то это еще больше снизит желание нефтяников вкладывать в модернизацию собственных нефтеперерабатывающих заводов, что приведет к снижению объемов производимого в стране качественного топлива, говорит Антонов.