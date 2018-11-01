Советы для начинающих женщин-водителей

Эксперты дали советы начинающим автоледи

Начинающим водить женщинам стоит научиться менять колеса и не следует «обезьянничать». Такие советы, как сообщает Car.ru, им дали автомобильные эксперты.

По их словам, женщинам, впрочем, как и мужчинам, необязательно много знать о техническом устройстве машин, которыми они будут управлять. Достаточно уметь проверять уровень масла и самостоятельно менять колеса.

Также автоэксперты рекомендуют только получившим водительские права женщинам взять несколько частных уроков вождения перед тем как сесть за руль в одиночку.

Уже севшим стоит в первое время не уезжать слишком далеко.

Наконец, специалисты советуют начинающим автолюбительницам не копировать манеру вождения других водителей, которая порой оказывается попросту опасной.