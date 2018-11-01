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Видео: самый дорогой кроссовер
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Видео: самый дорогой кроссовер 

Motor.ru 5 часов назад
Фото: Motor.ru
Если агрегатное состояние вещества меняется от атмосферного давления и температуры, то ценник кроссовера Bentley изменяется под давлением конфигуратора. Почти 16 млн рублей вы отдаете за стандартную Bentayga с бензиновым мотором W12, потом еще на 10 млн больше за эксклюзивный Bentayga Silver Frost с заводским тюнингом Mulliner, но и это не предел. Доплатив еще 11 млн, вы получите машину с самой дорогой заводской автомобильной опцией в мире. Что это за опция и почему все это стоит таких денег? Смотрите в нашем новом видео!
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