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В России растут продажи «китайцев»
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В России продолжают расти продажи китайских автомобилей 

LiveCars.Ru 4 часа назад
Фото: ifan-car.ru
За девять месяцев 2018 года в России было продано 25 061 автомобилей китайских марок, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает Autostat.ru.
Почти половина рынка принадлежит бренду Lifan, который в нашей стране представлен шестью моделями, разошедшимися в количестве 11 227 единиц.
На втором месте в рейтинге идет компания Chery, которой удалось продать 4179 автомобилей, а тройку лидеров замыкает Zotye с показателем в 2047 единиц. Причем если Lifan и Chery сохранили продажи на уровне прошлого года, то Zotye увеличила реализацию почти в три раза.
Также в десятку вошли Geely (рост в 14% до 1936 автомобилей), Haval (рост в 39% до 1838 автомобилей), Changan (рост в 22% до 1281 автомобиля), FAW (рост в 159% до 1073 автомобилей), DFM (рост в 116% до 999 автомобилей), Foton (падение в 13% до 267 автомобилей) и Brilliance (падение в 10% до 124 автомобилей).
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