В России растут продажи «китайцев»

В России продолжают расти продажи китайских автомобилей

За девять месяцев 2018 года в России было продано 25 061 автомобилей китайских марок, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает Autostat.ru.

Почти половина рынка принадлежит бренду Lifan , который в нашей стране представлен шестью моделями, разошедшимися в количестве 11 227 единиц.

На втором месте в рейтинге идет компания Chery , которой удалось продать 4179 автомобилей, а тройку лидеров замыкает Zotye с показателем в 2047 единиц. Причем если Lifan и Chery сохранили продажи на уровне прошлого года, то Zotye увеличила реализацию почти в три раза.