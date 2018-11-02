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Новая Mazda 6 подорожает на 74 тысячи рублей
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Новая Mazda 6 подорожает на 74 тысячи рублей 

LiveCars.Ru 5 часов назад
Фото: LiveCars.Ru
Несколько дней назад в базе Россстандарта появились подробности обновленной Mazda 6 2019 модельного года для российского рынка. Теперь же порталу Kolesa.ru удалось узнать цены новинки.
Так, базовая версия Mazda 6 2019 модельного года с 2-литровым мотором на 150 л.с. будет стоить 1,451 миллиона рублей, что сразу на 74 тысячи дороже, чем базовая комплектация дорестайлинговой версии.
Дороже станут комплектации Active и Supreme Plus — на 56 и 64 тысячи рублей соответственно, а топовая Executive подорожала на 105 тысяч. Снижение отмечено лишь в средней версии Supreme — этот вариант стал дешевле на внушительные 127 тысяч.
Под капотом у Mazda 6 2019 модельного года будут размещаться моторы на 2 и 2,5 литра. Базовая 2-литровая выдает 150 лошадок, тогда как версия на 2,5-литра имеет атмосферный вариант на 194 лошадки и турбированый на 231 л.с. Все двигателя работают в паре с 6-ступенчатым автоматом.
Российская Mazda 6 оборудована подогревом стеклоочистителей, светодиодными фарами, кондиционером, передними сиденьями с подогревом, системой кругового обзора, системой контроля давления в шинах и вызова экстренных оперативных служб.
За дополнительную плату можно установить камеру заднего вида, систему мониторинга слепых зон, систему контроля движения в полосе, систему сигнализации аварийного сближения при парковке, систему кругового обзора, навигационную систему, люк, подогрев задних сидений, систему вентиляции передних сидений и электроподогрев рулевого колеса.
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