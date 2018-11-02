Можно ли купить машину по цене недорогого смартфона и будет ли она ездить

С первого дня получения водительского удостоверения водитель может садиться за руль транспортного средства и соответственно управлять им.

Для того чтобы научится водить, многие водители решают вначале своего автомобильного пути приобрести бюджетный автомобиль, чтобы при возникновение неприятных ситуаций не было больших проблем.

Самый бюджетный вариант транспортного средства выбирается по двум параметрам. Как правило ими являются работоспособность машины и наличие документов.

Описание автомобилей, стоимость которых равна даже меньше 30 тысяч рублей мягко говоря пугает, но тем не менее это так же автомобиль.

Список получился довольно большим. Лидирующие позиции отданы такой модели отечественных транспортных средств, как «девятка», стоимость которой 17 тысяч рублей. Вот только посмотреть без слез на нее вряд ли получится.

Еще одним низкобюджетным вариантом по праву можно назвать машину "Волга 2410".

Приобретая такой автомобиль учитывайте и то, что дополнительно скорее всего придется приобретать аккумулятор.

Что касается иномарок, то поискать машину, стоимостью меньше 50 тысяч рублей можно, вот только вряд ли она вас устроит, да и научится на такой модели можно не многому.