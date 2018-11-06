Что выбрать Camry с пробегом или новый Solaris мнение экспертов

Автомобильные эксперты провели сравнение новой модели «Toyota Camry» с бюджетным вариантом «Hyundai Solaris», и пояснили, на каком же автомобиле лучше остановить свой выбор.

Сегодня приобретение Hyundai Solaris в России обойдется потенциальному покупателю минимум в 694 900 рублей в самой простой комплектации. За такие деньги на рынке вторичных автомобилей возможно стать владельцем «Toyota Camry» с пробегом в размере 140-170 тысяч километров.

По словам эксперта, при таком размере пробега довольно неплохой седан уже находится в состоянии, который во всех важных параметрах оставляет желать лучшего. Основные жалобы его покупателей — на состояние салона автомобиля, потерявшего свой привлекательный вид, плохие динамические показатели, сбои в функционировании системы очистки лобового стекла, торможения, и некоторых других.

Приобретение машины с рук сродни лотерее. В этом случае эксперт рекомендует самым тщательным образом выполнить проверку всех параметров. Если опыта покупателя для этого недостаточно, стоит воспользоваться услугами более опытных товарищей.