SsangYong Rexton 2019 года станет Alturas

Автомобили этой марки производятся компанией Mahindra Group.

Ее руководством было принято решение, помимо международного, начать продажи данной модели и на рынке своей страны.

Обновленная версия внедорожника с усиленной рамой будет характеризоваться полностью переработанным внешним видом, и выйдет на индийский авторынок под названием Alturas.

Начало продаж новой модели компания анонсировала на конец ноября этого года. Отмечается также, что автомобиль будет доступен для приобретения и на внутреннем рынке страны.

Новая версия будет иметь некоторое количество отличий от оригинальной машины. На ней будет установлена новая оптика, радиаторная решетка и шильдик на ней также будут переделаны. В техническом плане на автомобиле будет установлена настроенная заново подвеска, увеличен дорожный просвет. Как отмечают представители компании, будет произведена адаптация под местные условия езды.

Модель будет оборудована двигателем объемом 2,2 литра, развивающим мощность до 180 л.с. и создающим крутящий момент в 450 Нм.