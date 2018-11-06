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Появились снимки возможного спорткара Revolution
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Появились снимки возможного спорткара Revolution 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Из задумок дизайнера видно, что Revolution предназначен исключительно для гоночного сегмента.
Эскизы свидетельствуют о том, что автомобиль будет относиться к классу LMP (он обозначает участие в гонках Ле-Ман). Естественно, что для гоночных машин требуется соответствующая конструкция.
Она предполагает наличие легких по весу материалов на основе композитного и углеводородного волокна. Поэтому создатели рассчитывают на то, что машина будет весить всего 675 килограмм.
Если говорить о двигателе, то он представляет собой силовую установку с объемом на 3,7 литра и ресурсом в 300 лошадиных сил. Сопровождать его будет механическая коробка передач на 6 положений.
Кстати, конструкция автомобиля устроена так, что им могут управлять не, только опытные гонщики, но и новички. Поэтому в будущем стоит с машиной познакомиться подробнее.
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