Появились снимки возможного спорткара Revolution

Из задумок дизайнера видно, что Revolution предназначен исключительно для гоночного сегмента.

Эскизы свидетельствуют о том, что автомобиль будет относиться к классу LMP (он обозначает участие в гонках Ле-Ман). Естественно, что для гоночных машин требуется соответствующая конструкция.

Она предполагает наличие легких по весу материалов на основе композитного и углеводородного волокна. Поэтому создатели рассчитывают на то, что машина будет весить всего 675 килограмм.

Если говорить о двигателе, то он представляет собой силовую установку с объемом на 3,7 литра и ресурсом в 300 лошадиных сил. Сопровождать его будет механическая коробка передач на 6 положений.

Кстати, конструкция автомобиля устроена так, что им могут управлять не, только опытные гонщики, но и новички. Поэтому в будущем стоит с машиной познакомиться подробнее.