Компания Sortimo презентовала свой новый автомобиль

Специализирующаяся на оборудовании для автомобилей компания Sortimo представила на проходившей в немецком Ганновере выставке коммерческих транспортных средств свой новый автомобиль ProCargo CQ1.

На автомобиле установлен электрический двигатель, что позволяет ему набирать максимальную скорость в 45 км/ч. Целью его создания является закрытие промежутка между грузовым автомобилем и мини фургоном. Его применение планируется для так называемой «доставки последней мили».

Благодаря электрическому приводу автомобиль дает возможность экономии ресурсов и снижения затрат для использующих его компаний, так как он не нуждается ни в каком виде топлива, а также освобожден от уплаты за него транспортного налога на автомобиль.

В имеющемся у автомобиля грузовом отсеке предусмотрено место для перевозки поддонов европейского образца, либо особого сортировочного контейнера, который может постоянно находиться на автомобиле.

На машину также устанавливается компактный блок, оснащаемый необходимыми материалами и инструментами в зависимости от назначения.