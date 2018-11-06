Ещё
Sortimo презентовала свой новый автомобиль
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компания Sortimo презентовала свой новый автомобиль 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Специализирующаяся на оборудовании для автомобилей компания Sortimo представила на проходившей в немецком Ганновере выставке коммерческих транспортных средств свой новый автомобиль ProCargo CQ1.
На автомобиле установлен электрический двигатель, что позволяет ему набирать максимальную скорость в 45 км/ч. Целью его создания является закрытие промежутка между грузовым автомобилем и мини фургоном. Его применение планируется для так называемой «доставки последней мили».
Благодаря электрическому приводу автомобиль дает возможность экономии ресурсов и снижения затрат для использующих его компаний, так как он не нуждается ни в каком виде топлива, а также освобожден от уплаты за него транспортного налога на автомобиль.
В имеющемся у автомобиля грузовом отсеке предусмотрено место для перевозки поддонов европейского образца, либо особого сортировочного контейнера, который может постоянно находиться на автомобиле.
На машину также устанавливается компактный блок, оснащаемый необходимыми материалами и инструментами в зависимости от назначения.
Car.ru: последние новости
Выбор между Camry и Solaris Появились снимки возможного спорткара Revolution УАЗ продолжает работу над обновлением своих моделей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
И снова знак «Ш»: отменили или нет?
Петербуржца оштрафовали за эротическую съемку на дороге5
40 тысяч автовладельцев подали в суд на Volkswagen
Во сколько обойдется россиянам новый Mercedes-Benz GLE?
Camry с пробегом или новый Solaris?
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
00:57
Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик
ДТП Статьи
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
01:33
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн
Автоновости
00:50
Момент ДТП в Тюмени попал на видео
ДТП
01:07
Ушла эпоха: МВД отменяет знак «Шипы»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение