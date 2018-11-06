Как Jeep потроллил Kia

Компания Jeep потроллила Kia, выпустив к Хэллоуину ролик, высмеивающий внедорожные возможности Sorento. В январе корейский производитель показал, что семейный автомобиль способен преодолеть один из самых экстремальных маршрутов пустыни Моав — Hell’s Revenge, однако для этого вседорожник нужно немного доработать.
Именно на доработку Kia, которой и в оригинальном, и в пародийном ролике пришлось заменить стоковые покрышки, демонтировать стабилизаторы поперечной устойчивости и установить защитные металлические пластины, сделали упор в Jeep. Видео, в котором главные герои — хомяки — выбирают американский внедорожник, заканчивается словам «Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Доработок не требуется».
Уже в базовое оснащение Grand Cherokee Trailhawk входит полный привод Quadra-Trac II, дифференциал в задней оси с электронной блокировкой, буксировочные крюки, защита днища и система выбора режимов движения Selec-Terrain.
Уровень внедорожного оснащения Kia Sorento и техническая начинка заметно проще. Кроссовер укомплектован полным приводом с муфтой Magna Dynamax подключения задней оси, которая всегда работает с преднатягом (5-10 процентов) и перебрасывает момент превентивно.