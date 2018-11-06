Как Jeep потроллил Kia

Видео: Jeep потроллил внедорожные возможности Kia

Компания Jeep потроллила Kia , выпустив к Хэллоуину ролик, высмеивающий внедорожные возможности Sorento. В январе корейский производитель показал, что семейный автомобиль способен преодолеть один из самых экстремальных маршрутов пустыни Моав — Hell’s Revenge, однако для этого вседорожник нужно немного доработать.

Именно на доработку Kia, которой и в оригинальном, и в пародийном ролике пришлось заменить стоковые покрышки, демонтировать стабилизаторы поперечной устойчивости и установить защитные металлические пластины, сделали упор в Jeep. Видео, в котором главные герои — хомяки — выбирают американский внедорожник, заканчивается словам « Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Доработок не требуется».

Уже в базовое оснащение Grand Cherokee Trailhawk входит полный привод Quadra-Trac II, дифференциал в задней оси с электронной блокировкой, буксировочные крюки, защита днища и система выбора режимов движения Selec-Terrain.