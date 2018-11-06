Как уничтожить автомобиль мойкой высокого давления

Посмотрите, как автомобиль уничтожают мойкой высокого давления

На YouTube-канале SpotOnStudios.dk появился ролик, в котором Peugeot 206 уничтожают мойкой высокого давления. В видео использовалось оборудование датской фирмы Sihm Højtryk.

В ролике использовалась мойка с давлением 3000 бар. Что получится, если с помощью нее попытаться отмыть автомобиль, можно увидеть в этом ролике.