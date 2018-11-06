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Как уничтожить автомобиль мойкой высокого давления
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Посмотрите, как автомобиль уничтожают мойкой высокого давления 

Motor.ru 10 часов назад
Фото: SpotOnStudios.dk
На YouTube-канале SpotOnStudios.dk появился ролик, в котором Peugeot 206 уничтожают мойкой высокого давления. В видео использовалось оборудование датской фирмы Sihm Højtryk.
В ролике использовалась мойка с давлением 3000 бар. Что получится, если с помощью нее попытаться отмыть автомобиль, можно увидеть в этом ролике.
Ранее в Сети появился ролик, в котором автомобили уничтожают четырехтонным стальным шаром (обычно он применяется для сноса строений). Процесс разрушения машин запечатлен при помощи замедленной съемки.
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