Появились первые фото новой «единички» BMW 

Баварский концерн активно готовится к скорому дебюту нового поколения своей первой серии, вывозя тестовые прототипы хэтчбека на места испытаний целыми автовозами. "Единичка" сменит платформу, став переднеприводной, получит электромотор и 400-сильную версию, а также сильно поумнеет.
BMW уже активно использует свою переднеприводную платформу UKL1, построив на ней целый ряд новых моделей. Однако, по сведениям портала Carscoops, для семейства первой серии платформу сильно модернизируют — настолько, что получившаяся архитектура заслуживает собственного наименования. Называть ее будут, по слухам, FAAR.
Благодаря смене платформы и компоновки хэтчбек станет просторнее внутри, при этом практически не изменившись в габаритах. Утверждается также, что и дизайн "единички" баварцы не собираются менять слишком сильно. Однако, при этом в интерьере хэтчбека появится множество новых для семейства электронных компонентов, включая и мультимедийную систему на базе новейшей операционки iDrive 7.0 — она известна, к примеру, по новому поколению третьей серии и большому кроссоверу BMW X7.
В моторную гамму хэтчбека войдут трех— и четырехцилиндровые бензиновые и дизельные турбомоторы объемом до 2,0 л, но в BMW готовят и сразу пару гибридных силовых установок. Одна из них будет построена по "мягкому" принципу, вторая же станет полноценным подзаряжаемым гибридом с возможностью пробега на электротяге до 50 км.
Что касается "горячих" версий, то их тоже планируется две: M130i и M140i, причем обе получат полный привод. Как и у конкурентов из Audi и Mercedes-Benz, "заряженные" хэтчбеки будут заметно отличаться по мощности. Младшей обещан мотор с отдачей около 300 л.с. — ей предстоит конкурировать с Mercedes-AMG A35 и Audi S3, вторая же будет располагать более, чем 400 л.с. и будет бороться за покупателя с Audi RS 3 и Mercedes-AMG A45.