Появились первые фото новой «единички» BMW

Баварский концерн активно готовится к скорому дебюту нового поколения своей первой серии, вывозя тестовые прототипы хэтчбека на места испытаний целыми автовозами. "Единичка" сменит платформу, став переднеприводной, получит электромотор и 400-сильную версию, а также сильно поумнеет.

BMW уже активно использует свою переднеприводную платформу UKL1, построив на ней целый ряд новых моделей. Однако, по сведениям портала Carscoops, для семейства первой серии платформу сильно модернизируют — настолько, что получившаяся архитектура заслуживает собственного наименования. Называть ее будут, по слухам, FAAR.

Благодаря смене платформы и компоновки хэтчбек станет просторнее внутри, при этом практически не изменившись в габаритах. Утверждается также, что и дизайн "единички" баварцы не собираются менять слишком сильно. Однако, при этом в интерьере хэтчбека появится множество новых для семейства электронных компонентов, включая и мультимедийную систему на базе новейшей операционки iDrive 7.0 — она известна, к примеру, по новому поколению третьей серии и большому кроссоверу BMW X7.

В моторную гамму хэтчбека войдут трех— и четырехцилиндровые бензиновые и дизельные турбомоторы объемом до 2,0 л, но в BMW готовят и сразу пару гибридных силовых установок. Одна из них будет построена по "мягкому" принципу, вторая же станет полноценным подзаряжаемым гибридом с возможностью пробега на электротяге до 50 км.