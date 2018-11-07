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E-Class All-Terrain пошел «под нож» раньше времени
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Mercedes E-Class All-Terrain пошел «под нож» раньше времени 

Allroader.ru 5 часов назад
Фото: Allroader.ru
Ввязавшись в битву вседорожных универсалов со своим E-Class All-Terrain, немецкий производитель Mercedes-Benz едва ли предполагал, что отобрать долю рынка у Audi A6 Allroad будет легко. Однако в Штутгарте и представить не могли, что задача окажется настолько сложной, иначе чем еще можно объяснить поспешный рестайлинг весьма новой модели.
Вероятно, желая внести больше уникальных отличительных черт в экстерьер E-Class All-Terrain, разработчики модифицировали передний и задний бамперы, головную оптику и задние фонари, а также решетку радиатора. Сегодня в Сети появились самые первые фото обновленного универсала-вседорожника, у которого именно указанные области закрыты камуфляжной пленкой.
В остальном рецепт остается неизменным — перед нами по-прежнему универсал с высоким дорожным просветом, в обвесе из неокрашенного пластика и, естественно, на полном приводе. Для концерна Volkswagen модели этого класса стали весьма прибыльны, привлекая внимание автолюбителей, кому по нраву стиль кроссоверов, но практичность универсалов также важна.
Кроме того, не желают упускать выгоду и другие марки, например Volvo и его серия Cross Country во главе с флагманом V90 CC. Таким образом, нехватки в конкурентах у E-Class All-Terrain не предвидится, а посему, разработчики Mercedes стремятся сделать свое предложение более интересным, чему поспособствует готовящийся рестайлинг.
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