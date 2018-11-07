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Skoda показала интерьер нового хэтчбека Scala
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Skoda показала интерьер нового хэтчбека Scala 

Motor.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Skoda
Компания Skoda показала эскиз интерьера нового хэтбчека Scala. Для модели будут доступны эксклюзивные материалы отделки, поверхности с текстурой, имитирующей кристаллические структуры и полностью переосмысленная приборная панель. Публичный дебют Skoda Scala состоится 6 декабря на специальном мероприятии в Тель-Авиве.
Общая концепция интерьера Skoda Scala во многом будет основана на прототипе Vision RS, представленном на парижском моторшоу. У серийной машины также будет цифровая приборная панель Virtual Cockpit с экраном диагональю 10,25 дюйма и парящий дисплей информационно-развлекательной системы. Элементы декора приборной панели и дверей будут сделаны из вспененного материала с особой текстурой.
В список доступного оснащения Skoda Scala войдет фоновая подсветка салона, отделка сидений микрофиброй с контрастной прострочкой и доступ к онлайн-сервисам, которые позволят управлять отдельными функциями автомобиля с помощью смартфона, а также обновлять ПО мультимедийной системы и загружать карты «по воздуху».
Ранее стало известно, что хэтчбек Scala по размерам будет меньше лифтбека Octavia, хотя внутренние размеры машин останутся практически идентичными. Объем багажника новинки составит 461-1410 литров. В гамму двигателей Skoda Scala войдут бензиновые и дизельные турбомоторы, а также силовая установка, работающая на метане.
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