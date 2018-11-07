Volkswagen представил «небольшой» пикап Tarok

Концепт, несмотря на достаточно внушительную грузоподъемность размером в одну тонну, построен на модульной платформе MQB и получил полностью независимую подвеску. Выставочный VW Tarok оснащен 1,4-литровым 150-сильным турбомотором, шестидиапазонным автоматом и системой полного привода, но уже известно, что серийным пикапам в качестве альтернативы предложат двухлитровый дизель.

На концепте реализована оригинальная система трансформации грузовой платформы. «В базе» пикап имеет четырехдверную кабину и грузовую площадку длиной 1,2 м. Однако, задний ряд сидений можно сложить, а нижнюю часть перегородки между кузовом и кабиной — откинуть. В этом случае длина платформы увеличится до 1,86 м. Но и это еще не все: задние сиденья можно полностью извлечь из салона. Если при этом еще и разложить задний борт, то VW Tarok сможет перевозить длинномеры до 2,8 м.

Интерьер пикапа собран из хорошо знакомых фольксвагеновских «кирпичиков», а вот внешность для пикапа придумали полностью оригинальную, хоть и строго выдержанную в корпоративном духе. Занимались этим дизайнеры бразильской студии, которые не преминули украсить концепт массивными серебристыми центральными стойками, пластиковыми накладками по периметру «багажника», обилием светодиодной подсветки (светится даже решетка радиатора) и стеклянной крышей. Что из этого доживет до конвейера, пока неизвестно, но утверждается, что концепт VW Tarok можно рассматривать, как предсерийный прототип.

На рынок Латинской Америки, где подобные пикапы пользуются традиционной популярностью, Tarok выйдет уже к концу следующего года. Однако, по слухам, в VW всерьез рассматривают возможность превратить пикап в глобальную модель. А это означает, что примерно в 2020 году VW Tarok может появиться и в нашей стране — учитывая, насколько благожелательно россияне отнеслись к его старшему брату VW Amarok.