Hyundai представила спортивную версию Elantra

Корейский автобренд Hyundai презентовал "заряженную" модификацию модели Avante (на мировом рынке Elantra).

В новом исполнении появился не только весьма агрессивный пластиковый обвес, но и новый двигатель. А также радиаторная решетка с узором в виде сот, спойлер на крыше и легкосплавные диски на 18 дюймов.

По силовой части новинку оснастили 1,6-литровым турбомотором на 205 л.с. В роли трансмиссии предлагается либо шестиступенчатая механическая коробка, либо семиступенчатый "робот".

Обивка салона в спортивной версии обсуждаемой модели выполнена либо в черном либо в красном оттенках. Рулевое колесо выполнено в модном нынче стиле со срезанным низом.

Описанная модификация предназначена пока что только для авторынка Южной Кореи.

Однако не стоит исключать возможности того, что данная модель просочится и на другие автомобильные рынки. Ведь "заряженные" версии нынче в большом почете.