Составлен рейтинг самых любимых кроссоверов россиян

"Авторамблер" составил рейтинг самых востребованных кроссоверов и внедорожников на основе данных о продажах новых автомобилей в РФ в октябре.
Изменения можно заменить уже в первой тройке — из нее вылетел Toyota RAV4, который в сентябре занимал вторую строчку, уступая только Hyundai Creta. Более того, по итогам прошлого месяца этот японский кроссовер вообще отсутствует в рейтинге. Таким образом, Renault Duster удалось подняться с третьего на второе место. Замыкает тройку лидеров Volkswagen Tiguan, который сделал рывок с пятой позиции.
В октябре в рейтинг попали сразу несколько "новичков", не присутствовавших в сентябрьской десятке. Так, на шестой строчке оказался внедорожник Chevrolet Niva, на 7-ой — Hyundai Tuscon, а на 8-ой — Mitsubishi Outlander. При этом в десятку не вошел Nissan X-Trail, который в первый месяц осени занял 8-ую позицию.
Топ-10 кроссоверов в РФ по итогам октября:
- Hyundai Creta (5,8 тыс. шт.);
- Renault Duster (3,8 тыс. шт.);
- Volkswagen Tiguan (3,3 тыс. шт.);
- Lada 4x4 (3,2 тыс. шт.);
- Renault Kaptur (2,8 тыс. шт.);
- Chevrolet Niva (2,7 тыс. шт.);
- Hyundai Tuscon (2,3 тыс. шт.);
- Mitsubishi Outlander (2,27 тыс. шт.);
- Skoda Kodiaq (2,23 тыс. шт.);
- Nissan Qashqai (2,22 тыс. шт.).
Напомним, по итогам октября продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 8,2%, до 160 425 штук, по сравнению с результатом за тот же месяц 2017 года.