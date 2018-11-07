Показан облик нового пикапа Chevrolet Silverado

Оборонное подразделение GM показало облик нового пикапа Chevrolet Silverado

Оборонное подразделение General Motors разместило на своем сайте ролик, демонстрирующий военизированную версию пикапа Chevrolet Silverado ZH2. По предварительной информации, внедорожник построен на базе гражданской машины следующего поколения и оснащен силовой установкой на водородных топливных элементах.

Судя по описанию, Chevrolet Silverado ZH2 получит подвеску Multimatic с выносными резервуарами и запатентованными золотниковыми клапанами DSSV (Dynamic Suspensions Spool Valve), усовершенствованную литий-ионную батарею и новую силовую установку Hydrotec с тремя баллонами для водорода. Вся начинка разместится на усиленной платформе. Запас хода пикапа превысит 640 километров. Silverado ZH2 сможет работать в условиях экстремально низких температур и передвигаться по любому бездорожью.

В октябре прошлого года GM Defense показала концепт автономного грузового шасси SURUS с широким спектром применения. Прототип также оснастили силовой установкой с питанием от водородных топливных ячеек, в состав которой вошли два электромотора и блок литий-ионных аккумуляторов.