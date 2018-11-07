Ещё
Показан облик нового пикапа Chevrolet Silverado
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оборонное подразделение GM показало облик нового пикапа Chevrolet Silverado 

Motor.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Motor.ru
Оборонное подразделение General Motors разместило на своем сайте ролик, демонстрирующий военизированную версию пикапа Chevrolet Silverado ZH2. По предварительной информации, внедорожник построен на базе гражданской машины следующего поколения и оснащен силовой установкой на водородных топливных элементах.
Судя по описанию, Chevrolet Silverado ZH2 получит подвеску Multimatic с выносными резервуарами и запатентованными золотниковыми клапанами DSSV (Dynamic Suspensions Spool Valve), усовершенствованную литий-ионную батарею и новую силовую установку Hydrotec с тремя баллонами для водорода. Вся начинка разместится на усиленной платформе. Запас хода пикапа превысит 640 километров. Silverado ZH2 сможет работать в условиях экстремально низких температур и передвигаться по любому бездорожью.
В октябре прошлого года GM Defense показала концепт автономного грузового шасси SURUS с широким спектром применения. Прототип также оснастили силовой установкой с питанием от водородных топливных ячеек, в состав которой вошли два электромотора и блок литий-ионных аккумуляторов.
Motor.ru: последние новости
Компания Hyundai раскрыла очень роскошную «Крету» Посмотрите, как автомобиль уничтожают мойкой высокого давления Видео: Jeep потроллил внедорожные возможности Kia
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Составлен рейтинг самых любимых кроссоверов россиян
Резкому росту цен на бензин нашли оправдание122
Российский ё-Мобиль воскресили в Белоруссии
Сделано в СССР: фотоаппараты, часы и автомобили, которые покорили мир
Ferrari продемонстрировал в Италии два суперкара
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
00:57
Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик
ДТП Статьи
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
01:33
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение