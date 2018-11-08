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Как правильно оформить куплю-продажу автомобиля
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Как правильно оформить куплю-продажу автомобиля 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Процедура оформления купли-продажи транспортного средства является простой. Но есть несколько тонкостей, которые лучше знать заранее.
Для официального оформления договора-купли-продажи не обязательно обращаться в ГИБДД. Для оформления документов понадобится:
1) действующий и будущий владельцы;
2) паспорта обоих участников договора;
3) договор купли-продажи, который будет заполнен;
4) документ приема-передачи транспортного средства;
5) ПТС автомобиля;
Для заключения договора вам не понадобится участие посредников, свидетелей или нотариусов. Договор заполняется непосредственно основными участниками сделки.
Потребуется заполнить три договора купли-продажи, но заранее стоит распечатать несколько дополнительных экземпляров на случай возникновения ошибок.
Заполнять договор нужно от руки, одним почерком, используя синий цвет стержня. Договор содержит все пункты, которые предусмотрены в законе о приобретении, продаже транспортных средств. Самостоятельно дополнять в договор какие-то строки или данные запрещено. В противном случае документ считается недействительным.
Акт приема передачи транспортных средств составляется не всегда, но если есть возможность лучше его заполнить, так как этим документом вы подтвердите, что продаете или приобретаете исправное транспортное средство.
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