Volkswagen рассекретил данные о новом электрическом кроссовере

Новость о том, что руководители автомобильной компании Volkswagen официально рассекретили основные данные о новом электрическом кроссовере является не чем иным, как банальной «газетной уткой».

Полноценная презентация нового полностью электрического кроссовера, выпущенного автомобильной компанией Volkswagen состоится не ранее 2022 года.

На сегодняшний день конструкторы компании разрабатывают только электронную модель будущего автомобиля, поэтому говорить о каких-то технических параметрах слишком рано. Конечно, данные о том, что автомобиль будет иметь полностью силовую установку не являются секретными, но вот каких-то более важных нюансов не сообщается.

Эксперты утверждают, что низкая заявленная стоимость нового автомобиля возможна из-за его серийного, массового производства. По примерным расчетам с конвейера сойдет 200 000 единиц автомобиля, и это только в первый год выпуска. Руководители компании никак не комментируют появляющиеся в интернете данные, считая, что еще слишком рано раскрывать какие-то подробности.