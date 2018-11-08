Ещё
Кроссовер Creta превратили в спортивный пикап
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyundai превратила кроссовер Creta в спортивный пикап 

Автовести 4 часа назад
Фото: © Motor1
Необычный концепт представила компания Hyundai на выставке в Сан Паоло. На базе популярного вседорожника Creta корейцы построили спортивный пикап, который пока считается концептуальной разработкой, но в будущем вполне может стать серийным.
Учитывая популярность небольших легковых пикапов в Латинской Америке, вполне можно сказать, что Hyundai идет по стопам Renault с его Duster Oroch или Fiat, которая успешно продает на материке пикап Toro. Правда, концепт по имени STC (Sport Truck Concept) получился заметно более эффектным, чем нынешние серийные модели конкурентов.
Насколько можно судить по первым фотографиям новинки на портале Motor1, пикап оказался гораздо крупнее серийного вседорожника. Он получил не только задние двери, открывающиеся против хода движения, но и обширную грузовую платформу, что привело к удлинению кузова почти на полметра. Попутно до 2,8 м выросла и колесная база. Помимо экстравагантного цвета кузова и динамичного силуэта, визуальную спортивность концепту обеспечивают еще и 21-дюймовые колеса с шинами Pirelli 295/40 R21 Scorpion Zero.
Правда, насколько пикап получился спортивным с практической точки зрения, пока неизвестно: технических данных производитель не раскрывает.
Известно, что эффектная внешность призвана привлечь внимание к Hyundai Creta STC его потенциальной аудитории — молодых обитателей крупных городов, на которых в Hyundai делают основательную ставку. Очевидно, от их реакции на прототип и будет зависеть принятие решения об отправке пикапа в серийное производство.
Автовести: последние новости
Самый дорогой седан Genesis готовится к обновлению Skoda Scala получит принципиально новый интерьер Volkswagen представил "небольшой" пикап Tarok
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видео: самая секретная коллекция Porsche в мире
ГИБДД изменила проект реформы водительского экзамена
Mazda отзывает 640 тыс. машин по всему миру
Обновленный Genesis G90: первое изображение
Найден один из самых проблемных автомобилей BMW в мире
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
00:57
Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик
ДТП Статьи
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
01:33
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение