Кроссовер Creta превратили в спортивный пикап

Hyundai превратила кроссовер Creta в спортивный пикап

Необычный концепт представила компания Hyundai на выставке в Сан Паоло. На базе популярного вседорожника Creta корейцы построили спортивный пикап, который пока считается концептуальной разработкой, но в будущем вполне может стать серийным.

Учитывая популярность небольших легковых пикапов в Латинской Америке, вполне можно сказать, что Hyundai идет по стопам Renault с его Duster Oroch или Fiat , которая успешно продает на материке пикап Toro. Правда, концепт по имени STC (Sport Truck Concept) получился заметно более эффектным, чем нынешние серийные модели конкурентов.

Насколько можно судить по первым фотографиям новинки на портале Motor1, пикап оказался гораздо крупнее серийного вседорожника. Он получил не только задние двери, открывающиеся против хода движения, но и обширную грузовую платформу, что привело к удлинению кузова почти на полметра. Попутно до 2,8 м выросла и колесная база. Помимо экстравагантного цвета кузова и динамичного силуэта, визуальную спортивность концепту обеспечивают еще и 21-дюймовые колеса с шинами Pirelli 295/40 R21 Scorpion Zero.

Правда, насколько пикап получился спортивным с практической точки зрения, пока неизвестно: технических данных производитель не раскрывает.