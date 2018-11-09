Mitsubishi показал обновлённый пикап L200 с дизайном от Xpander

Японский Mitsubishi официально продемонстрировал обновлённый пикап L200/Triton.

Надо отметить, что у этой рестайлинговой грузовой легковушки полностью переработана передняя часть.

Дебют прошёл в Таиланде, где и собирается сегодня машина. Своего первого покупателя внедорожник увидит уже 17 ноября.

Пикап впереди получил усовершенствованную двухъярусную оптику на LED-элементах в стиле кросс-вэна Xpander. Есть изменения в радиаторной решетке, обоих бамперах, капоте и задней оптике.

Под капотом у Mitsubishi стоит 2,4-л. турбомотор на 181 лошадиную силу. В паре с ним поработает 6-скоростная механическая коробка или 5-диапазонная коробка-автомат.

L200/Triton имеет полноприводную систему Super Select на 4 режима работы и блокировкой дифференциала.

Также Mitsubishi L200 может похвастаться системой предотвращения аварий, системой удержания полосы на дороге, адаптивным круиз-контролем, видеокамерами кругового обзора, мониторингом слепых зон и современной информационно-развлекательной системой с голосовым управлением.

О цене информации нет. Однако ценник предыдущего Mitsubishi L200 в России начинался от 1 860 000 руб.