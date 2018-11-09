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Mitsubishi показал обновлённый пикап L200
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Mitsubishi показал обновлённый пикап L200 с дизайном от Xpander 

Car.ru + ещё 9 3 часа назад
Фото: Car.ru
Японский Mitsubishi официально продемонстрировал обновлённый пикап L200/Triton.
Надо отметить, что у этой рестайлинговой грузовой легковушки полностью переработана передняя часть.
Дебют прошёл в Таиланде, где и собирается сегодня машина. Своего первого покупателя внедорожник увидит уже 17 ноября.
В Россию Mitsubishi L200 приедет чуть позже.
Пикап впереди получил усовершенствованную двухъярусную оптику на LED-элементах в стиле кросс-вэна Xpander. Есть изменения в радиаторной решетке, обоих бамперах, капоте и задней оптике.
Под капотом у Mitsubishi стоит 2,4-л. турбомотор на 181 лошадиную силу. В паре с ним поработает 6-скоростная механическая коробка или 5-диапазонная коробка-автомат.
L200/Triton имеет полноприводную систему Super Select на 4 режима работы и блокировкой дифференциала.
Также Mitsubishi L200 может похвастаться системой предотвращения аварий, системой удержания полосы на дороге, адаптивным круиз-контролем, видеокамерами кругового обзора, мониторингом слепых зон и современной информационно-развлекательной системой с голосовым управлением.
О цене информации нет. Однако ценник предыдущего Mitsubishi L200 в России начинался от 1 860 000 руб.
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