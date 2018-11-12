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Обнаружен самый странный BMW Х6 в мире
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Обнаружен самый странный BMW Х6 в мире 

Car.ru 14 часов назад
Фото: Car.ru
В 2008 году кроссовер X6 от германского автоконцерна BMW был если не верхом роскоши, то одной из наиболее шикарных машин, если не учитывать только зарождавшиеся тогда суперкары.
Новаторский дизайн, комфортабельный салон и весьма приличная начинка позволили BMW вырваться на миллионы долларов и годы вперед в конкуренции с другими производителями автомобилей. Но есть такие автовладельцы, которым хочется придать своему авто индивидуальности.
Одним из результатов такого ажиотажа стало пристальное внимание всех участников дорожного движения, обращенное в сторону водителя внедорожника и самого X6. Но в какой-то момент конкурирующие компании выпустили свои модели, способные соперничать с X6.
Один из автовладельцев превратил свою машину в нечто невыразимое человеческим языком: обвес автомобиля обильно обклеен лентами безопасности и стикерами со смайликами и деталями совершенно непонятного предназначения, а колесные диски словно созданы, чтобы надолго отпечататься в памяти свидетелей этого транспортного средства.
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