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Новую BMW X6 M тестируют в Нюрбургринге
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Новую X6 M от BMW засекли на тестах в Нюрбургринге 

LiveCars.Ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: carscoops.com
Первое поколение X6 вышло с конвейера 11 лет назад, а в 2014-м году появилось второе поколение внедорожника. Сейчас BMW готовит третье поколение популярной модели, а на трассе в Нюрбургринге фотошпионам удалось поймать более горячую версию — Х6 М.
Ожидается, что дебют обычного Х6 состоится в 2019 году, тогда как спортивную М-ку баварцы должны выпустить годом позже — в 2020-м, а пока обкатывают и тестируют новинку на легендарной «Северной петле».
Несмотря на то, что дизайн Х6 М полностью скрыт за камуфляжем, мы ожидаем увидеть продолжение концепции дизайна, примененной в новых поколениях моделей Х4 и Х5 в сочетании с более специфическим М-комплектом обвеса, выхлопной системой со сдвоенными патрубками и большими колесными дисками нового дизайна.
Новый Х6 М получит под капот тот же мотор V8, что и последний М5 — 4,4-литровую версию с двойным турбонаддувом на 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, разгоняясь до 100 км/час за 3,4 секунды с максимальной скоростью в 305 км/час комплектации M Driver Package.
Также ходят слухи, что инженеры BMW слегка перенастроили электронику и блок управления двигателем, чтобы увеличить мощность. Хотя нет данных о том, насколько больше лошадок получит мотор, вполне вероятно, что мы может ожидать мощность в районе 615-620 лошадиных сил, как на версии M5 Competition.
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