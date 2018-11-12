Ещё
Самый большой Hyundai: первое изображение
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самый большой кроссовер Hyundai: первое изображение 

Motor.ru 11 часов назад
Фото: Motor.ru
В распоряжении издания «Авторевю» оказалась первая официальная фотография большого кроссовера Hyundai Palisade, который в линейке марки заменит Santa Fe XL (в России известен, как Grand Santa Fe). Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе 28 ноября.
Про Palisade, названный в честь прибрежного района Лос-Анджелеса Pacific Palisades, по-прежнему мало информации. Кроссовер будет ближайшим родственником восьмиместного Kia Telluride, а в его основе будет лежать то ли заднеприводная «тележка» от флагманского седана K900, то ли модифицированная версия платформы Hyundai Santa Fe.
Вседорожник, дизайн которого выполнен по мотивам концепта Hyundai HDC-2 Grandmaster, получит двигатель V6, передний или опциональный полный привод, шести— или восьмидиапазонный «автомат».
Ранее в Huyundai заявили, что экстерьер Palisade будет символизировать безопасность, что важно целевой аудитории модели — семьям с подрастающими детьми. Кроме того, дизайн машины будет иметь четкую дифференциацию от остальных кроссоверов Hyundai.
Motor.ru: последние новости
Новый Chevrolet Captiva оказался клоном «китайца» Baojun Оборонное подразделение GM показало облик нового пикапа Chevrolet Silverado Коробка передач Ford GT оказалась вдвое дороже, чем такая же у «Мерседеса»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автолюбителей ждут кардинальные изменения13
Мгновенное наказание за езду по «встречке»
В Ростовской области женщину сбили три машины подряд
В Чехии погибли четверо украинцев
ГИБДД сделала заявление, касающееся всех автомобилистов
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
00:40
Мгновенное наказание за езду по «встречке»
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:49
Известный блогер попал в ДТП в Москве
ДТП
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
00:57
Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик
ДТП Статьи
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение