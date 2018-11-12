Самый большой Hyundai: первое изображение

Самый большой кроссовер Hyundai: первое изображение

В распоряжении издания «Авторевю» оказалась первая официальная фотография большого кроссовера Hyundai Palisade, который в линейке марки заменит Santa Fe XL (в России известен, как Grand Santa Fe). Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе 28 ноября.

Про Palisade, названный в честь прибрежного района Лос-Анджелеса Pacific Palisades, по-прежнему мало информации. Кроссовер будет ближайшим родственником восьмиместного Kia Telluride, а в его основе будет лежать то ли заднеприводная «тележка» от флагманского седана K900, то ли модифицированная версия платформы Hyundai Santa Fe.

Вседорожник, дизайн которого выполнен по мотивам концепта Hyundai HDC-2 Grandmaster, получит двигатель V6, передний или опциональный полный привод, шести— или восьмидиапазонный «автомат».

Ранее в Huyundai заявили, что экстерьер Palisade будет символизировать безопасность, что важно целевой аудитории модели — семьям с подрастающими детьми. Кроме того, дизайн машины будет иметь четкую дифференциацию от остальных кроссоверов Hyundai.