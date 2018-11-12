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Кто займется производством Grenadier?
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Ford может заняться производством «дефендероподобного» внедорожника 

Автовести 10 часов назад
Фото: © Land Rover
Глава химического концерна Ineos Джим Рэдклифф полон решимости превратить свою фирму в автопроизводителя: концерн планирует выпустить в свет внедорожник с философией Land Rover Defender, но под собственным именем. В списке возможных партнеров Ineos появилась и компания Ford.
Ineos ведет переговоры с "Фордом" по поводу наладки производства будущего "дефендероподобного" внедорожника на заводе компании в уэльском Бридженте. В настоящее время Ford выпускает там силовые агрегаты для Jaguar Land Rover, однако в 2020 году срок контракта истекает. На высвобождающиеся производственные мощности и рассчитывают химики из Ineos.
По сообщению издания Automotive News, в концерне подтвердили сведения о том, что подыскивают место для размещения сборки внедорожника, но ограничились заявлением, что располагают сейчас "несколькими отличными вариантами". Технологическими партнерами Ineos в рамках этого проекта уже стали, к примеру, фирма MB Tech, долгое время сотрудничающая с Mercedes-Benz, а также концерн Magna, разрабатывающий компоненты для целого ряда автопроизводителей и, к примеру, выпускающий некоторые модели Mini для BMW.
Предполагается, что партнеры Ineos возьмут на себя разработку нового шасси для будущего внедорожника, создание его внешности и постройку необходимого для запуска производства числа прототипов.
Сам же внедорожник должен оказаться не только внешне, но и по характеру похожим на классический Land Rover Defender. Как ранее заявляли в Ineos, внедорожник по имени Grenadier займет место "Дефендера" на рынке после того, как Land Rover выпустит новое поколение культовой модели.
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