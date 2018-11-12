Новый Chevrolet Captiva оказался клоном «китайца» Baojun

Кроссовер Chevrolet Captiva, который до ухода марки с российского рынка продавался у нас в стране, сменил поколение. Премьера машины состоялась на третьеразрядном автосалоне в Боготе. При этом новинка не является полноценной моделью Chevrolet.

Дело в том, что под названием Captiva в Колумбии будут продавать китайские кроссоверы Baojun 530 с «крестом» марки Chevrolet на решетке радиатора. Правда, марка Baojun для General Motors совсем не чужая: это совместное предприятие с китайской компанией SAIC, выпускающее недорогие автомобили с «джи-эмовскими» агрегатами.

По сравнению с предшественницей, новая Captiva стала немного крупнее, прибавив 18 миллиметров в длину: теперь между бамперами 4655 миллиметра. Салон может быть выполнен в двух— или трехрядной компоновке, с пятью или семью посадочными местами.

Двигатель — безальтернативная бензиновая «четверка» 1.5 с турбонаддувом мощностью 147 лошадиных сил (в Азии доступен и безнаддувный мотор 1.8). Коробка передач шестиступенчатая: либо ручная, либо «робот» с двумя сцеплениями. Привод — только на передние колеса.