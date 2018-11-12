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Представлен Ford GT Heritage Edition
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Представлен Ford GT Heritage Edition 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Видеобзор Ford GT Heritage Edition появился в сети.
Чем-то автомобиль напоминает представителя GT40, который в далеком 1967 году триумфовал в Ле-Мане. Однако современный вариант пополнился элементами из углеводородного волокна и алюминиевыми колесными дисками на 20 дюймов.
Под капотом спрятан двигатель на 581 лошадиную силу, передающий усилия на заднюю ось. Максимальная скорость составляет 290 километров в час.
До нее автомобиль добирается за 30 секунд. Кстати, на трассе машина легко обошла гоночную модификацию Jeep Grand Cherokee Trackhawk.
Можно выделить также характерное звучание мотора, усиливаемое выхлопными наконечниками. Поэтому любителям звука машина должна прийтись по душе.
Другое дело, что стоит гоночный суперкар недешево. Цена на американском рынке может составить 500 тысяч долларов.
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