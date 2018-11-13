Ещё
Chevrolet Cruze «разогрели» до 300 л.с.
Далее:
Читайте также:
Ещё

Chevrolet Cruze «разогрели» до 300 лошадиных сил 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Для автомобильной выставки в Сан-Паулу бразильское отделение Chevrolet подготовило «горячую» версию хэтча Cruze SS с турбодвигателем производительностью в 300 л.с.
На «разогретую» версию Chevrolet Cruze с 1,4-литровым движком установили усиленный турбокомпрессор, за счет чего выросла мощность мотора, притом, что до этого сила мотора составляла 153 «лошадки». Силовой агрегат по-прежнему сотрудничает со скоростной АКПП.
Во внешности изменений практически не произошло, разве что весь хром, включая окантовку боковых окон и решеток, был заменен на черный лак, а также появились привлекательные пороги и неприметная накладка на спойлере багажной двери.
За счет укорачивания пружин немного сократился клиренс, а 20-дюймовые колеса обули в низкопрофильные шины.
Внутри Chevrolet Cruze изменились только сидения, они приобрели спортивные характеристики и 4-точечные ремни.
Эксперты подозревают, что в Сан-Паулу приехал лишь шоу-кар, но не исключают «горячей» производственной версии Chevrolet Cruze SS.
Car.ru: последние новости
«АвтоВАЗ» тестирует вариант Lada Xray Cross c АКПП Обнаружен самый странный БМВ Х6 в мире «АВТОВАЗ» увеличит экспорт двигателей в Турцию в 10 раз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штрафы ГИБДД начнут списывать автоматически168
Автолюбителей ждут дорогостоящие изменения417
ГИБДД сделала заявление, касающееся всех автомобилистов
Водителей лишают прав из-за болтов13
«АвтоВАЗ» тестирует Lada Xray Cross c АКПП
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
00:40
Мгновенное наказание за езду по «встречке»
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
00:58
Штрафы ГИБДД начнут списывать автоматически
Автоновости
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:49
Известный блогер попал в ДТП в Москве
ДТП
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
00:57
Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение