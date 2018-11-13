Chevrolet Cruze «разогрели» до 300 л.с.

Chevrolet Cruze «разогрели» до 300 лошадиных сил

Для автомобильной выставки в Сан-Паулу бразильское отделение Chevrolet подготовило «горячую» версию хэтча Cruze SS с турбодвигателем производительностью в 300 л.с.

На «разогретую» версию Chevrolet Cruze с 1,4-литровым движком установили усиленный турбокомпрессор, за счет чего выросла мощность мотора, притом, что до этого сила мотора составляла 153 «лошадки». Силовой агрегат по-прежнему сотрудничает со скоростной АКПП.

Во внешности изменений практически не произошло, разве что весь хром, включая окантовку боковых окон и решеток, был заменен на черный лак, а также появились привлекательные пороги и неприметная накладка на спойлере багажной двери.

За счет укорачивания пружин немного сократился клиренс, а 20-дюймовые колеса обули в низкопрофильные шины.

Внутри Chevrolet Cruze изменились только сидения, они приобрели спортивные характеристики и 4-точечные ремни.

Эксперты подозревают, что в Сан-Паулу приехал лишь шоу-кар, но не исключают «горячей» производственной версии Chevrolet Cruze SS.