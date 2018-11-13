Как работает подвеска на новом Mercedes-Benz GLE

Видео: работа гидропневматической подвески на новом Mercedes-Benz GLE

На YouTube-канале mercedesbenzpassion появилось видео с демонстрацией возможностей подвески E-Active Body Control в новом Mercedes-Benz GLE. Благодаря 48-вольтовой бортовой сети и гидроаккумуляторам, установленным на каждой амортизационной стойке, внедорожник может индивидуально контролировать жесткость и положение каждого из колес.

E-Active Body Control — опциональная система, в состав которой входит стереокамера, считывающая с расстояния 15 метров неровности дороги, пневмоподвеска Airmatic и мощная гидравлика. Получая информацию от камеры и других датчиков, бортовой компьютер способен с точностью до трех миллиметров определять необходимую высоту кузова, чтобы компенсировать неровности. При этом уровень срабатывания системы можно выставить вручную.

E-Active Body Control также противостоит кренам, клевкам при торможениях и способна наклонять кузов машины внутрь поворота для уменьшения центробежной силы. Во внедорожном режиме движения гидропневматическая подвеска может несколько раз быстро поднимать и опускать кузов автомобиля. Это помогает самостоятельно выбираться, например, из песка. Кроме того, с помощью дисплея мультимедийной системы можно задать высоту каждого из колес.