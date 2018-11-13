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«АвтоВАЗ» тестирует Lada Xray Cross c АКПП
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«АвтоВАЗ» тестирует вариант Lada Xray Cross c АКПП 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Соответствующая информация о варианте Lada Xray Cross стала доступна журналистам.
Напомним, что продажи Lada Xray Cross начались в текущем месяце. Первоначально на рынке предлагается комплектация с двигателем в 1,8 литра. Поддерживает его механическая коробка передач.
Однако недавно на испытаниях в Сочи был замечен Xray Cross с автоматической трансмиссией. Также эксперты, отмечают, что в новой комплектации будет отсутствовать функция Lada Ride Select. Она представляет собой пробуксовочную систему.
Пока неизвестно, будет ли данная опция на серийном варианте. Кроме того, пока не совсем ясны параметры двигателя и другие важные характеристики.
Например, это касается даты официальной премьеры, а также ориентировочной стоимости «автоматического» варианта. Поэтому остается ожидать только соответствующей информации от производителя.
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