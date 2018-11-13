«АвтоВАЗ» тестирует Lada Xray Cross c АКПП

«АвтоВАЗ» тестирует вариант Lada Xray Cross c АКПП

Соответствующая информация о варианте Lada Xray Cross стала доступна журналистам.

Напомним, что продажи Lada Xray Cross начались в текущем месяце. Первоначально на рынке предлагается комплектация с двигателем в 1,8 литра. Поддерживает его механическая коробка передач.

Однако недавно на испытаниях в Сочи был замечен Xray Cross с автоматической трансмиссией. Также эксперты, отмечают, что в новой комплектации будет отсутствовать функция Lada Ride Select. Она представляет собой пробуксовочную систему.

Пока неизвестно, будет ли данная опция на серийном варианте. Кроме того, пока не совсем ясны параметры двигателя и другие важные характеристики.

Например, это касается даты официальной премьеры, а также ориентировочной стоимости «автоматического» варианта. Поэтому остается ожидать только соответствующей информации от производителя.