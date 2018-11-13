Porsche Macan Turbo впервые засекли без камуфляжа

Porsche Macan Turbo впервые засекли на тестах без камуфляжа

С момента дебюта обновленного Macan прошло около четырех месяцев, но Porsche по-прежнему продолжает держать интригу, показав лишь базовую 2-литровую версию кроссовера.

К счастью, фотошпионам удалось заснять спортивный Turbo на тестах и без камуфляжа, что позволяет полностью оценить будущие изменения в автомобиле. Правда, Macan Turbo был запечатлен в далеко не гламурном виде в версии с фаркопом, которая позволит буксировать ее владельцам трейлеры и прицепы.

carscoops.com

Во внешнем виде стоит обратить внимание на обновленные квадратные патрубки выхлопной трубы, боле крупные колесные диски и более мощные тормоза с красными суппортами. Изменения претерпел и передний бампер, получив специальные светодиодные дневные ходовые огни.