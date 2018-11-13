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Porsche Macan Turbo впервые засекли без камуфляжа
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Porsche Macan Turbo впервые засекли на тестах без камуфляжа 

LiveCars.Ru 12 часов назад
Фото: carscoops.com
С момента дебюта обновленного Macan прошло около четырех месяцев, но Porsche по-прежнему продолжает держать интригу, показав лишь базовую 2-литровую версию кроссовера.
К счастью, фотошпионам удалось заснять спортивный Turbo на тестах и без камуфляжа, что позволяет полностью оценить будущие изменения в автомобиле. Правда, Macan Turbo был запечатлен в далеко не гламурном виде в версии с фаркопом, которая позволит буксировать ее владельцам трейлеры и прицепы.
carscoops.com
Во внешнем виде стоит обратить внимание на обновленные квадратные патрубки выхлопной трубы, боле крупные колесные диски и более мощные тормоза с красными суппортами. Изменения претерпел и передний бампер, получив специальные светодиодные дневные ходовые огни.
Что касается силовой установки, под капотом Macan Turbo ожидается 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом, развивающий мощность в 434 лошадиные силы, что на 38 лошадок больше, чем в базовом варианте уходящей версии. Этот мотор поможет Porsche Macan Turbo разгоняться до 100 км/час за 4,5 секунды, а максимальная скорость составит 275 км/час.
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