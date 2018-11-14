Mercedes начнет выпуск модели для избранных

Руководители автомобильной компании Mercedes-Benz официально заявили о производстве мелкосерийной модель компактного кроссовера GLC F-Cell, работающего на водородных топливных элементах.

Произведенный автомобиль будет сдаваться определенным людям. Основная причина лимитированного выпуска обновленной модели заключается в том, что на сегодняшний день на территории всех стран Европы существует небольшое количество профессиональных водородных станций, на которых можно будет производить заправку автомобилей.

Сотрудники аналитического центра компании собрали некоторые данные, по которым можно сказать, что автомобиль навряд ли получит большую популярность среди покупателей и желающих его эксплуатировать. Для хранения водорода новая модель будет оборудована двумя специализированными баллонами, а также электрическим мотором.

Производители утверждают, что 4,5 килограмм и этого хватит примерно на 440 километров пути. Максимально возможная скорость будущего автомобиля будет равна 165 километров в час.