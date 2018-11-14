Ford Мини Bronco «засветился» раньше времени

До сих пор Ford не раскрыл имени своего будущего кроссовера, который известен как Мини Bronco, зато производитель по случайности раньше времени «упустил» несколько фотографий этой интересной модели. Ford на своем официальном сайте выложил фото-отчет о состоявшейся в Лас-Вегасе очередной встрече дилеров и, как оказалось, на некоторых кадрах были запечатлены слайды презентации нового авто.

Некоторые издания считают, что перед нами не «младший» Bronco, а полноценный рамный внедорожник Bronco на платформе Ranger, однако очевидно, что снимки демонстрируют небольшой автомобиль, к которому отлично подходит официальное описание «брутальный маленький SUV», которым Ford наделили Мини Bronco на презентации первых «тизеров» модели.

Собственно, профиль кроссовера полностью совпадает с очертаниями кузова авто под покрывалом, опубликованным Ford ранее, вот только передняя часть немного отличается от одного из «тизеров» — на свежих фото светодиодные секции ДХО уходят на решетку радиатора, заменяя собой типичную для внедорожников Ford хромированную планку. Если присмотреться, то также можно заметить два буксировочных крюка в переднем бампере.

Брутальный Мини Bronco получил стильную контрастирующую с цветом кузова крышу и «зубастую» внедорожную резину. Если настоящий Bronco выйдет в продажу в 2020 году, то его мини-собрат должен появиться до 2023 года. Компания позиционирует кроссовер в качестве «автомобиля для растущего числа людей, кто любит выбираться всей семьей и друзьями на природу».