Назван ТОП-5 самых доступных автомобилей с АКПП

Специалисты назвали наиболее популярные бюджетные машины с автоматической коробкой передач.

Не секрет, что с каждым годом популярность транспорта с «автоматом» растет. Вот уже несколько лет их доля в России среди новых автомобилей превышает 50%. Эксперты решили отобрать самые доступные и популярные варианты стоимостью до 800 тысяч рублей.

На первом месте идет седан Lada Granta. В зависимости от конструкции автоматической трансмиссии его можно приобрести по цене от 521 000 до 581 500 тысяч рублей.

Следующим идет китайский кроссовер Datsun on-Do. Стоимость версии с автоматической коробкой передач на 4 положения обойдется от 543 тысяч рублей.

Два других места снова за представителями Lada — Vesta и XRAY. Их цена составляет 645 и 705 тысяч, соответственно.

Замыкает лидирующую пятерку Renault Logan. Машина с коробкой передач в 4 ступени обойдется в 688 тысяч рублей. Аутсайдером же является Changan Eado.