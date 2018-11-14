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Назван топ-5 самых доступных автомобилей с АКПП
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Назван ТОП-5 самых доступных автомобилей с АКПП 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
Специалисты назвали наиболее популярные бюджетные машины с автоматической коробкой передач.
Не секрет, что с каждым годом популярность транспорта с «автоматом» растет. Вот уже несколько лет их доля в России среди новых автомобилей превышает 50%. Эксперты решили отобрать самые доступные и популярные варианты стоимостью до 800 тысяч рублей.
На первом месте идет седан Lada Granta. В зависимости от конструкции автоматической трансмиссии его можно приобрести по цене от 521 000 до 581 500 тысяч рублей.
Следующим идет китайский кроссовер Datsun on-Do. Стоимость версии с автоматической коробкой передач на 4 положения обойдется от 543 тысяч рублей.
Два других места снова за представителями Lada — Vesta и XRAY. Их цена составляет 645 и 705 тысяч, соответственно.
Замыкает лидирующую пятерку Renault Logan. Машина с коробкой передач в 4 ступени обойдется в 688 тысяч рублей. Аутсайдером же является Changan Eado.
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