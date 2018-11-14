Ещё
Следующий Outlander построят на платформе Renault-Nissan
Далее:
Читайте также:
Ещё

Следующий Outlander построят на платформе Renault-Nissan 

CarClub 6 часов назад
Фото: Mitsubishi
Два года назад, осенью 2016-го, марка Mitsubishi вошла в состав альянса Renault-Nissan. Пока «Три бриллианта» не представили новых моделей, на которых бы отразилась смена собственника. Теперь появилась первая конкретика.
Первой для Mitsubishi машиной на платформе альянса Renault-Nissan станет следующее поколение кроссовера Outlander. Текущее выпускается с 2012 года, и жить ему осталось около пары лет. Речь идет о современной модульной архитектуре CMF-C/D. На ней построены «взрослые» модели Renault, в частности, кроссовер-минивэн Espace.
В последнее время дела у Mitsubishi идут неважно. Даже абсолютно новая модель Eclipse Cross оказалась построена на немолодой уже «тележке» вседорожника Outlander (у них даже одинаковая колесная база). Без помощи альянса не было бы никаких перспектив у культовых машин Pajero и Lancer. А сейчас у компании появились все шансы на удачное и бурное развитие.
Последней новинкой «Мицу» стал обновленный пикап L200, на днях презентованный в Таиланде.
CarClub: последние новости
Новая Toyota Corolla дебютирует в Гуанчжоу Genesis G90: рестайлинг в двухлетнем возрасте Следующий Outlander построят на платформе Renault-Nissan
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США впервые напечатали на принтере титановые колеса
VIN-номера заменят полицейской маркировкой1
Автомобиль упал с эстакады ТТК в Москве1
Раскрыт интерьер нового хэтчбека Mazda3
ДТП на Урале: двухлетний ребенок в коме
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
00:40
Мгновенное наказание за езду по «встречке»
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
00:58
Штрафы ГИБДД начнут списывать автоматически
Автоновости
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:49
Известный блогер попал в ДТП в Москве
ДТП
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
00:57
Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение