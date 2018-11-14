Следующий Outlander построят на платформе Renault-Nissan

Два года назад, осенью 2016-го, марка Mitsubishi вошла в состав альянса Renault-Nissan. Пока «Три бриллианта» не представили новых моделей, на которых бы отразилась смена собственника. Теперь появилась первая конкретика.

Первой для Mitsubishi машиной на платформе альянса Renault-Nissan станет следующее поколение кроссовера Outlander. Текущее выпускается с 2012 года, и жить ему осталось около пары лет. Речь идет о современной модульной архитектуре CMF-C/D. На ней построены «взрослые» модели Renault , в частности, кроссовер-минивэн Espace.

В последнее время дела у Mitsubishi идут неважно. Даже абсолютно новая модель Eclipse Cross оказалась построена на немолодой уже «тележке» вседорожника Outlander (у них даже одинаковая колесная база). Без помощи альянса не было бы никаких перспектив у культовых машин Pajero и Lancer. А сейчас у компании появились все шансы на удачное и бурное развитие.

Последней новинкой «Мицу» стал обновленный пикап L200, на днях презентованный в Таиланде.