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Раскрыт интерьер нового хэтчбека Mazda3
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Раскрыт интерьер нового хэтчбека Mazda3 

Motor.ru 4 часа назад
Фото: carscoops
В Сети появились шпионские фотографии хэтчбека Mazda3 следующего поколения. В том числе, на этих снимках можно увидеть интерьер автомобиля.
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Судя по изображениям, опубликованным изданием Carscoops, интерьер «трешки» практически полностью поменяется. Появится новый руль и дисплей мультимедийной системы, который теперь еще больше развернут к водителю.
carscoops
Также изменится центральная консоль, положение и форма воздуховодов, а пассажирская часть салона будет визуально сильнее отделена от водительской за счет длинных решеток системы вентиляции и выступающего элемента в верхней части передней панели.
Mazda3 следующего поколения, как ожидается, построят на новой платформе и оснастят двигателями семейства Skyactiv-X с воспламенением от сжатия, как на дизельных агрегатах. Отдача мотора составит 190 лошадиных сил и 230 Нм момента.
Премьера модели состоится в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Сейчас «трешка» доступна в России с кузовами «седан» и «хэтчбек», а также моторами мощностью 104 и 120 сил. Цены начинаются от 1,2 миллиона рублей.
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