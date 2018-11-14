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В США впервые напечатали на принтере титановые колеса
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В США впервые напечатали на принтере титановые колеса 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Американский производитель дисков HRE Wheels и компания GE Additive, специализирующаяся на выпуске промышленных 3D-принтеров и оборудования для аддитивного наращивания, представили первые в мире напечатанные титановые колеса. Они состоят из пяти секций, закрепленных на углепластиковом ободе. Размерность экспериментальных колес — 20 и 21 дюйм.
Для создания дисков, получивших название HRE3D+, использовались два принтера производства шведской фирмы Arcam. Они работают по технологии электронно-лучевой плавки (Electron Beam Melting) — создают финальную деталь из титанового порошка, который расплавляется в вакуумной камере по заданным в программе шаблону. Такое решение позволяет добиться более эффективного использования сырья, а получаемые детали не требуют последующей температурной обработки и в прочности сопоставимы с коваными изделиями.
При создании колеса из цельного блока алюминия расходуется около 80 процентов сырья. В случае с методом электронно-лучевой плавки это показатель составляет всего пять процентов.
Детали из 3D-принтера обрабатываются на станках с ЧПУ, вручную полируются и очищаются от излишков порошка и масел. Собирают колеса также вручную: пять секций крепят к карбоновому ободу с помощью титановых болтов. По словам инженеров HRE Wheels, нечто подобное невозможно создать, используя традиционные методы производства.
Летом немецкое ателье ABT Sportsline представило лимитированную серию колесных дисков для купе Audi RS5 и универсала RS4 Avant. Они получили название ABT Aerowheel и аэродинамический щиток из углепластика. Цена комплекта составила 11 690 евро.
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