В Россию привезут конкурента Toyota Highlander

Китайская компания GAC Motor определилась с новинками, которые собирается привезти в Россию на старте своей деятельности в нашей стране.

Речь идет о флагманском внедорожнике GS8, кроссоверах GS4 и GS5, а также минивэне. Первые три машины желающие могли увидеть на стенде производителя на Московском международном автосалоне в августе-сентябре. С последним есть нюансы — это может быть как представленный в российской столице GM8, так и GM6, премьера которого состоится 16 ноября автосалоне в Гуанчжоу.

"Мы хотим начать продавать в России наши полноприводные семиместные внедорожники, кроссоверы GS4 и GS5 и минивэны. Легковые автомобили (седаны — прим. ред.) — тоже рассматриваем, но в их отношении для начала надо изучить эту нишу на вашем рынке", — рассказал в Китае журналистам, среди которых был и спецкор "РГ", вице-президент GAC Motor по зарубежным рынкам и глава российского представительства Шуншенг Вонг.

Акцент на сегмент SUV сделан неслучайно — в GAC Motor знают о растущем интересе россиян к сегменту внедорожников и кроссоверов. По мнению Вонга, модель GS8 должна составить конкуренцию Toyota Highlander . Но главное — исходя из его слов, это будет самый дорогой китайский автомобиль на нашем рынке. В настоящее время это место занимает рамный Haval H9.

Отметим, что GAC Motor метит едва ли не в премиальный сегмент. Так, в Китае самый доступный GS8 оценивается в 164 тысячи юаней, что эквивалентно сумме в 1,64 млн рублей. Наиболее оснащенная версия стоит 260 тысяч юаней (2,6 млн рублей).

Минивэн GM8 в "базе" даже дороже. Переднеприводные кроссоверы GS4 и GS5 дешевле, но назвать их бюджетниками тоже нельзя — от 89,8 и 109,8 тысячи юаней (898 000 и 1 098 000 рублей) соответственно. Очевидно, что из-за импорта из Китая в России эти автомобили только прибавят цене.

Впрочем, как подчеркнул Шуншенг Вонг, компания пока занимается ценообразованием с учетом имеющихся комплектаций. До августа или сентября 2019 года, когда, по его словам GAC Motor и начнет реальные продажи в России, времени на доскональный анализ рынка предостаточно.