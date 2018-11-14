«Скучающие мажоры» сбросили Mercedes в реку

«Скучающих мажоров» раскритиковали в Сети за сброс машины с обрыва в реку

В социальных сетях появилось видео, на котором в подмосковном городе Дзержинский «скучающие мажоры» с обрыва сбрасывают Mercedes.

Видео опубликовали в паблике «Мой Дзержинский» в социальной сети «Вконтакте». На кадрах можно увидеть, как водитель выбегает из автомобиля — и Mercedes на полной скорости падает с обрыва в реку.

Авторы видео сделали из кадров клип, наложив на видеоряд музыку и несколько раз промотав кадры назад. В конце ролика один из мужчин, оставшихся наверху обрыва, кричит: «Прости меня, Mercedes, прости, я не хотел!»

При этом в паблике отмечается, что в оригинале присутствовало очень много нецензурной лексики. В связи с этим администрация паблика обрезала видео.

Большая часть интернет-пользователей клип не оценила. Они указали, что это может загрязнить воду в карьере, предложив выставить авторам счет за очистку. Указали в том числе и на то, что внизу мог находиться человек. Кто-то из пользователей назвал авторов видео «скучающими мажорами».