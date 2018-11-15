KIA Soul 2019 показали перед дебютом в Лос-Анджелесе

Корейская марка KIA опубликовала самое первое официальное промо-фото нового поколения кроссовера Soul 2019 года. Дебют модели состоится уже совсем скоро — в конце месяца на международном автосалоне в Лос-Анджелесе. По заявлению производителя, Soul третьего поколения "подарит невероятную универсальность для каждого", а также удивит "смелый дизайном, бескомпромиссной практичностью и драйверским характером".

На единственном обнародованном фото KIA Soul в новом кузове мы видим фирменный спускающийся вниз по задней стойке фонарь, квадратную "корму" и практически вертикальную дверь багажника. Между фонарем и рамой задней двери расположилась оригинальная деталь декора в виде проставки из матового черного пластика с выштампованным названием модели.

Если верить шпионским фото Соул 2019, то нас ждет умеренно освеженный дизайн без радикальных преобразований. Городской кроссовер получит новое "лицо" со стрелками светодиодных ДХО поверх основных блоков фар, а также иная задняя светотехника. В салоне покупателям понравится более высокое качество отделочных материалов и современная электронная начинка. Изюминкой центральной консоли станет большой дисплей мультимедиа-системы.

КИА объявила, что новая генерация Соул будет комплектоваться атмосферными, турбированными бензиновыми и электрическими моторами, хотя электромобиль Soul EV 2019 едва ли появится на стенде компании в Лос-Анджелесе вместе с традиционной модификацией. В продажу новинка поступит в 2019 году, при чем электрическая версия будет доступна лишь на избранных рынках у определенных дилеров и в ограниченном количестве.