Автомобили научили подбирать скорость под «зеленую волну»

Jaguar Land Rover научил автомобили подбирать скорость под «зеленую улицу»

Как стало недавно известно, разработчики автобренда Jaguar Land Rover создали уникальную систему, способную регулировать скорость движения автомобиля, опираясь на сигналы светофора, для обеспечения беспрепятственного проезда ("зеленая улица").

Данная система, получившая название GLOSA, проходит дорожные тесты на Jaguar F-PACE . Программа финансируется руководством Великобритании.

Параллельно проводится испытание и других систем. В частности специалисты компании тестируют системы взаимодействия между автомобилями, предупреждающими о сближении ТС.

Также тестируются системы автоматического поиска парковочного места и другие.

Правда для корректной работы всех перечисленных систем взаимодействия и помощи водителю необходимо устойчивое соединение с сетью интернет.

Каким образом осуществляется обеспечение интернет-связи узнать пока что не удалось.