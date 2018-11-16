На продажу выставлена Волга за 3.7 миллиона рублей

Причин для такой высокой суммы две: машина абсолютно исправна и ей 45 лет. Раритет, который почти не использовался, всегда стоит больших денег. Этот автомобиль словно прошел сквозь время, чтобы повстречать современный мир в своем почти первозданном облике.

Над этим ГАЗ-24 проводились небольшие косметические работы реставраторов, но глобального вмешательства не требовалось, поскольку машина проехала около 300 километров. Более того, работали над автомобилем не просто механики, а инженеры Горьковского автомобильного завода. Состояние «старушки» действительно идеальное, о чем говорят ее многочисленные фото. Автоколлекционеры очень ценят машины, которые сохранились в почти первозданном виде.

Такую огромную сумму как 3 миллиона 700 тысяч рублей просят за частичку истории, за возможность окунуться в ту эпоху и почувствовать ее энергетику. Волга оснащена 2.5-литровым мотором мощностью в 85 лошадиных сил. Все детали оригинальные. Машина продается уже около месяца, но никто ею так и не заинтересовался, что вполне ожидаемо, ведь не у каждого любителя российской классики есть почти четыре миллиона свободных денег. С другой стороны, такая машина будет неплохим вложением средств.