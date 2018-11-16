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Новый Honda Passport: первые изображения
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Новый Honda Passport: первые изображения 

Motor.ru + ещё 4 6 часов назад
Фото: carsweek
Компания Honda опубликовала первые изображения нового кроссовера Passport, публичный дебют которого состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе. В линейке японского производителя модель расположится между CR-V и Pilot.
Никакой дополнительной информации о Honda Passport не сообщается. Известно, что кроссовер разработан силами американского центра исследований и разработок Honda R&D Americas и будет собираться на заводе Honda в Линкольне, штат Алабама. По словам старшего вице-президента American Honda Motor Co. Хенио Арканджели-младшего, новый Passport — это вседорожник, в котором сочетаются удобство ежедневного использования и хорошие внедорожные способности.
Имя Passport ранее уже использовалось Honda. Так называлась перелицованная версия Isuzu Rodeo для американского рынка. Внедорожник выпускался с 1993 по 2002 году на заводе Subaru Isuzu Automotive в городе Лафайетт, штат Индиана. По сути, Passport — первая попытка Honda представить модель в сегменте SUV, набирающем популярность в 90-х годах.
Honda Passport первого поколения предлагался с задним или полным приводом. Внедорожник оснащался задним мостом Dana 44, моторами 2.6 I4 (121 сила) и 3.2 V6 (177 лошадиных сил). Коробка — пятиступенчатая «механика» или четырехдиапазонный «автомат».
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