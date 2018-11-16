Тарифы на техосмотр просят поднять

В проводящих техсомотр организациях считают, что нынешние тарифы на эту работу слишком низкие и это делает отрасль убыточной. В связи с этим операторы техосмотра просят Министерство экономики фактически пересмотреть тарифы — разумеется, в сторону увеличения.

Госдуме прошло обсуждение законопроекта Минэкономики по реформе техосмотра. Новые поправки предполагают перевод диагностической карты в цифровой формат, штраф за ее отсутствие составит 2000 рублей, а ответственность операторов ТО за выдачу поддельных карт ужесточат.

На обсуждение в Госдуму также были приглашены операторы техосмотра и представители профильных ассоциаций, которые озвучили свои вопросы к законопроекту, пишет "Коммерсант". Так, по мнению участников рынка, действующие тарифы осложняют проведение техосмотра. Так, вице-президент Уральской ассоциации предприятий автомобильного бизнеса Александр Парфентьев заявил, что после принятия закона масса клиентов захотят пройти ТО честно (сейчас 80% диагностические карты покупают), но операторы с возросшей нагрузкой не справятся.

"При нынешних тарифах на современном оборудовании и с нормальными экспертами проводить техосмотр невозможно", — Парфентьев.

Сегодня тарифы на ТО устанавливают региональные власти: в Москве ТО стоит 720 рублей, в Санкт-Петербурге — 880 руб., в Новосибирске — 435 руб.

Больше всего операторов беспокоят затраты на оборудование для видеофиксации прохождения ТО. Комплекс видеокамер на одну производственную линию (их может быть несколько у оператора) обойдется примерно в 30 тыс. руб., пояснил представитель Минэкономики Александр Вдовин

"Это капля в море по сравнению со стоимостью остального оборудования, необходимого для операторов", — сделал вывод чиновник.