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Тарифы на техосмотр просят поднять
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Тарифы на техосмотр просят поднять 

Автовести + ещё 1 7 часов назад
Фото: ТАСС
В проводящих техсомотр организациях считают, что нынешние тарифы на эту работу слишком низкие и это делает отрасль убыточной. В связи с этим операторы техосмотра просят Министерство экономики фактически пересмотреть тарифы — разумеется, в сторону увеличения.
В Госдуме прошло обсуждение законопроекта Минэкономики по реформе техосмотра. Новые поправки предполагают перевод диагностической карты в цифровой формат, штраф за ее отсутствие составит 2000 рублей, а ответственность операторов ТО за выдачу поддельных карт ужесточат.
На обсуждение в Госдуму также были приглашены операторы техосмотра и представители профильных ассоциаций, которые озвучили свои вопросы к законопроекту, пишет "Коммерсант". Так, по мнению участников рынка, действующие тарифы осложняют проведение техосмотра. Так, вице-президент Уральской ассоциации предприятий автомобильного бизнеса Александр Парфентьев заявил, что после принятия закона масса клиентов захотят пройти ТО честно (сейчас 80% диагностические карты покупают), но операторы с возросшей нагрузкой не справятся.
"При нынешних тарифах на современном оборудовании и с нормальными экспертами проводить техосмотр невозможно", — Парфентьев.
Сегодня тарифы на ТО устанавливают региональные власти: в Москве ТО стоит 720 рублей, в Санкт-Петербурге — 880 руб., в Новосибирске — 435 руб.
Больше всего операторов беспокоят затраты на оборудование для видеофиксации прохождения ТО. Комплекс видеокамер на одну производственную линию (их может быть несколько у оператора) обойдется примерно в 30 тыс. руб., пояснил представитель Минэкономики Александр Вдовин.
"Это капля в море по сравнению со стоимостью остального оборудования, необходимого для операторов", — сделал вывод чиновник.
Видео, по его словам, будут передаваться по специальным каналам связи в облачное хранилище МВД. При этом Вдовин заметил, что ведомство готово доработать законопроект с учетом пожелания профессионального сообщества. Он, в частности, предложил "подумать" о корректировке тарифов на ТО и добавил, что что уже есть идеи закрепить нижнюю ценовую планку.
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