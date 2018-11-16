Ещё
У Hyundai все-таки будет пикап?
Далее:
Читайте также:
Ещё

У Hyundai все-таки будет пикап 

CarClub 5 часов назад
Фото: Hyundai
На Детройтском моторшоу 2015 года компания Hyundai удивила публику концептуальным пикапом Santa Cruz. Машину сделали с целью оценить реакцию публики. В случае благосклонного внимания грузовичок мог бы встать на конвейер и откусить для марки самый лакомый кусок рыночного пирога США.
Однако практически сразу корейцы дали понять, что не будут спешить с началом выпуска пикапа. Проекту пока еще не дан «зеленый свет» на высшем уровне. Если положительное решение все же будет принято, на рынке новинка окажется не раньше 2021 года. По слухам, в Hyundai не рассчитывают на большие объемы продаж и отдают себе отчет, что пикап окажется нишевым продуктом.
Пока абсолютно неясно, что будет представлять из себя товарная версия. С большой вероятностью, это будет не «рабочая лошадка» с рамой, пригодная для перевозки тяжелой поклажи, а машина на переднеприводной кроссоверной платформе (скорее всего, «Туссана» следующего поколения) для городской молодежи и активного образа жизни. Можно предположить, что по дизайну серийное исполнение недалеко уйдет от прототипа.
CarClub: последние новости
Mercedes назвал российскую цену седана A-Class Новая Toyota Corolla дебютирует в Гуанчжоу Mazda3 не утаила интерьер до официальной премьеры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан виновник ДТП на «дьявольском» Mercedes126
Названы «мужские» и «женские» автомобили в РФ17
Назван способ избежать штрафа за нечитаемые номера
Как обкатать резину, чтобы не вылетали шипы?2
Смертельное ДТП парализовало Кутузовский проспект28
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:14
В ДТП погиб чемпион мира
ДТП В мире
00:37
Задержан виновник ДТП на «дьявольском» Mercedes
ДТП
01:20
«Скучающие мажоры» сбросили Mercedes в реку
Бортжурнал
00:40
Мгновенное наказание за езду по «встречке»
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
00:58
Штрафы ГИБДД начнут списывать автоматически
Автоновости
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:49
Известный блогер попал в ДТП в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение