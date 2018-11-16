У Hyundai все-таки будет пикап

На Детройтском моторшоу 2015 года компания Hyundai удивила публику концептуальным пикапом Santa Cruz. Машину сделали с целью оценить реакцию публики. В случае благосклонного внимания грузовичок мог бы встать на конвейер и откусить для марки самый лакомый кусок рыночного пирога США.

Однако практически сразу корейцы дали понять, что не будут спешить с началом выпуска пикапа. Проекту пока еще не дан «зеленый свет» на высшем уровне. Если положительное решение все же будет принято, на рынке новинка окажется не раньше 2021 года. По слухам, в Hyundai не рассчитывают на большие объемы продаж и отдают себе отчет, что пикап окажется нишевым продуктом.

Пока абсолютно неясно, что будет представлять из себя товарная версия. С большой вероятностью, это будет не «рабочая лошадка» с рамой, пригодная для перевозки тяжелой поклажи, а машина на переднеприводной кроссоверной платформе (скорее всего, «Туссана» следующего поколения) для городской молодежи и активного образа жизни. Можно предположить, что по дизайну серийное исполнение недалеко уйдет от прототипа.