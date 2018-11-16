Названы «мужские» и «женские» автомобили в РФ

Названы самые «мужские» и «женские» автомобили в России

Эксперты составили список автомобилей, пользующихся повышенным спросом у российских покупателей различных полов. Рейтинг основан на анализе около миллиона запросов пользователей сервиса «Юла Авто».

Среди иномарок женщины отдают предпочтение компактному городскому хэтчбеку Kia Picanto. Большой популярностью пользуются и другие «миниатюрные» модели — Chevrolet Spark, Nissan Juke, Peugeot 207 и Lifan Smily.

Стоит отметить, что россияне разных полов также имеют разные предпочтения в цвете кузова автомобиля. Так, мужчины наиболее часто выбирают черные, серебряные, белые, серые и синие машины, а женщины — розовые и оранжевые.