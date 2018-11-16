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Названы «мужские» и «женские» автомобили в РФ
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Названы самые «мужские» и «женские» автомобили в России 

Мир24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Эксперты составили список автомобилей, пользующихся повышенным спросом у российских покупателей различных полов. Рейтинг основан на анализе около миллиона запросов пользователей сервиса «Юла Авто».
Среди иномарок женщины отдают предпочтение компактному городскому хэтчбеку Kia Picanto. Большой популярностью пользуются и другие «миниатюрные» модели — Chevrolet Spark, Nissan Juke, Peugeot 207 и Lifan Smily.
Мужчины, напротив — чаще интересуются длинными иномарками представительского класса. Наибольшее внимание сильного пола привлекает немецкий бренд Mercedez-Benz и отдельно — премиальный седан Mercedes-Benz E-Class. Большим спросом также пользуются Volkswagen Transporter, Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Benz C-Class и японская Toyota Crown.
Среди отечественных автомобилей женщины наиболее часто справляются о новых моделях АвтоВАЗа: Lada Kalina, Lada Granta, Lada Vesta. При этом, как ни странно, представительницы прекрасной половины россиян облюбовали и огромный внедорожник УАЗ «Патриот».
Мужчины из числа машин российского производства выделяют «Волги» — ГАЗ 3102 и ГАЗ 31105, а также Lada Largus, Lada Classic и «Москвич» 2141.
Стоит отметить, что россияне разных полов также имеют разные предпочтения в цвете кузова автомобиля. Так, мужчины наиболее часто выбирают черные, серебряные, белые, серые и синие машины, а женщины — розовые и оранжевые.
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