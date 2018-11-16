Какие «Опели» любят россияне

Марка Opel уже давно ушла с российского авторынка, однако, на вторичном рынке «Опели» пользуются спросом. В «Автостат Инфо» подсчитали, что за три первых квартала 2018 года россияне купили 91 908 ед. Opel с пробегом, что на 1% больше, чем они приобрели годом ранее (91 222 ед.).
Самый популярный на вторичном авторынке РФ автомобиль марки «Опель» — это Opel Astra. За 9 месяцев в стране было реализовано 47 553 ед. Opel Astra с пробегом, на 1,7% больше, чем за тот же период прошлого года (46 760 ед.). Opel Corsa в тот же период была перепродана в количестве 12 818 ед., что оказалось на 3% больше результата годичной давности (12 433 ед.). В рейтинге моделей немецкого бренда «Корса» стала второй. На третьем месте удерживается Opel Vectra, перепродажи которой сократились на 12% в отчетные три квартала 2018 года и составили 8580 ед. авто против 9753 ед., реализованных годом ранее. В «пятерку» наиболее популярных в России моделей «Опель» на вторичном авторынке вошли Opel Zafira (5970 ед., +6%) и Opel Mokka (3305 ед., +19%).
Известно также, что в отчетные 9 месяцев в России было продано 3105 ед. подержанных Opel Insignia (+3,2%), 2955 ед. Opel Antara с пробегом (+5,8%), а также 2574 ед. б/у автомобилей Opel Meriva (+8%).